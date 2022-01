Herman Berghmans start het nieuwe jaar met vogels ringen in Lummen:"Ik heb in mijn hele carrière al 100.000 vogels geringd"

Herman Berghmans heeft vorig jaar 5.631 vogels geringd, maar dat zijn er heel wat minder dan in zijn recordjaar, toen waren het er 12.000. Vermoedelijk heeft dat te maken met onder meer het slechte weer en de hoge waterstanden. In de 31 jaar die Berghmans actief is als vrijwilliger heeft hij al 100.000 vogels geringd.

Om de vogels te kunnen ringen gebruikt Berghmans mistnetten. "Dat zijn netten die je alleen mag gebruiken als je daarvoor een speciale vergunning hebt. Het zijn netten die onzichtbaar zijn voor vogels. We halen de vogels zo snel mogelijk uit de netten en als ze geringd zijn, krijgen ze onmiddellijk terug de vrijheid."

In Lummen heeft Berghmans gisteren een vijftigtal vogels geringd. Vooral kool- en pimpelmezen, maar ook enkele vinken, een heggemus en een vuurgoudhaantje. De vogels worden niet alleen geringd, er worden ook enkele gegevens over de vogels genoteerd en die worden doorgestuurd naar het Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.