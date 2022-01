Het Bierhuis van lambiekbrouwerij Oud Beersel heropent zaterdag: "We willen lambiekbieren laten voortbestaan voor volgende generaties"

“Het Bierhuis is een historische plek van de brouwerij. Oud Beersel, dat is oud en nieuw tezamen”, zegt brouwer Gert Christiaens die van z’n hobby een professionele uitdaging wist te maken. “Oud Beersel is van 1882 en dat heb ik terug opgestart in 2005. Hetzelfde met het Bierhuis, dat is van 1934, maar dat is samen met de brouwerij eind 2002 dichtgegaan.”