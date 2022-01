Hondenbrein onderscheidt taal van baasje van een onbekende taal

De onderzoekers trainden 18 honden om rustig in een scanner te blijven liggen. De honden kregen tijdens hun hersenscans stukken uit het bekende boek "De Kleine Prins" te horen. Ofwel werd die tekst voorgelezen in het Hongaars, ofwel in het Spaans. De honden hoorden dus de taal die hun baasje spreekt en een volledig nieuwe taal. Bij de ene hond was het Spaans de taal van het baasje en bij de andere het Hongaars. De secundaire auditieve cortex lichtte anders op wanneer ze luisterden naar hun "eigen" taal of een andere.