Hulpmiddelen om je kosten dit jaar onder controle te houden: ban het klassieke huishoudboekje in Excel tot handige apps

Ewald Pironet bracht vorig jaar samen met VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck het boek "Investeren in de tweede helft van je leven" uit. Daarin raden ook zij het huishoudboekje aan, want het heeft veel voordelen. “Het grote voordeel is dat je zicht krijgt op wat je uitgaven zijn. Hoe veel je waaraan besteed. Op die manier kan je aan bepaalde uitgaven eventueel ook iets gaan doen.”



Je moet zelf kiezen hoe uitgebreid je dat doet, zegt Pironet: “Je kan dat heel eenvoudig doen, zoals onze moeder en grootmoeders dat deden, in een schriftje. Maar tegenwoordig zijn er ook apps. Je kan dit dan heel handig en vlot doen op je smartphone.” Maar het is natuurlijk geen verplichting, het moet goed aanvoelen: "De ene is daar gigantisch mee bezig, de andere denkt 'zo veel werk, waarom zou ik dat doen'."

WAKOSTA?!

“De meest eenvoudige app die ik aanbeveel is WAKOSTA?!. Hierin kan je dus al je uitgaven noteren, op je smartphone. Hij is ontwikkeld in ons land, vooral om de wat meer kwetsbare jongeren te helpen. Het is een zeer eenvoudige app. De app is bestemd voor mensen waarvoor elke euro telt, maar hij kan door iedereen gebruikt worden. Iedereen kan er zijn voordeel uithalen.”

Na al je kosten te noteren, is het werk uiteraard nog niet gedaan: “Je kan dan kijken of je wel zo veel geld wil uitgeven. Hoeveel geld geef ik bijvoorbeeld uit aan alcoholische dranken? Of aan mijn reis? En dan zou je jezelf kunnen afvragen of je ervan schrikt? Of je die bedragen oké vindt? Op basis daarvan kan je dan beslissen of je erop kan besparen of niet.”

Probeer een jaarbegroting op te maken

Hoe langer je een huishoudboekje bijhoudt, hoe boeiender het wordt. Je kan dan beginnen vergelijken met vorige jaren. Pironet: “Het is zeker slim om je grote uitgaven bij te houden, zoals huur, water en elektriciteit. Moet je tot in het detail gaan? Dat moet je zelf beslissen. Het is zeker goed om dat voor die grote uitgaven te doen, omdat je die kan veranderen. Heb je het gevoel dat de kost voor elektriciteit te hoog is, dan kan je checken of je niet beter van leverancier verandert.”

Maak een boodschappenlijst

Het is aangetoond dat wanneer je met een boodschappenlijstje gaat winkelen, je koopt wat er op je boodschappenlijstje staat. “Je doet veel minder impulsaankopen. Je spaart dus geld uit."

"Nog belangrijker is dat je dat boodschappenlijstje samenstelt, op basis van de reclamefolders. Koop dus tandpasta, waspoeder, huishoudrol en allerlei niet bederfbare producten wanneer ze in reclame staan. Je kan ze op dat moment goedkoop kopen. Je steekt ze in een voorraadkast en legt dus reserves aan op een goedkope manier”, zegt Pironet in "De Inspecteur" op Radio 2.

Ook voor het boodschappenlijstje heb je nu zelfs apps die je met het gezin kan delen. “De hele week kun je er dingen bijzetten. Maar ook foto’s van producten kan je toevoegen, wat het soms makkelijker maakt voor je partner of de persoon die gaat winkelen.”

Bankapps

Via de app van de bank is alle financiële info constant beschikbaar en moet je niet meer al je kastickets bijhouden. Dit maakt het een stuk makkelijker!

“Bij KBC krijg je een verdeelde cirkel”, meldt Radio 2-luisteraar Piet uit Roeselare. “Met hoe vaak je eten afhaalt, hoe veel de apotheek heeft gekost, wat je hebt betaald op restaurant, de autoverzekering enzovoort. En dan is er zelfs nog een pagina van inkomsten. Je zou schrikken van wat een mens uitgeeft!”

Ewald Pironet heeft ook wel bedenkingen bij de bankapps. “Doe vooral wat je zelf het meest handig vindt. Maar weet dat als je werkt met een bankapp of een app van het warenhuis, dat de data verzameld wordt door de bank of dat warenhuis. Zij gaan anoniem met die data aan de slag. Voor hen is die data geld waard."

"Zij weten perfect waar en wanneer jij je geld aan uitgeeft. Zij leren daar heel veel uit en kunnen die informatie doorverkopen aan bedrijven of anderen. Ze kunnen je ook gericht reclames sturen en dan wordt het gevaarlijk. Als ze zien dat jij bijvoorbeeld veel geld besteed aan luiers, kan ik me voorstellen dat zij jou op een bepaald moment benaderen met luiers die deze week in reclame staan. Je kan er dus zeker je voordeel mee doen, maar wees je er bewust van dat die data gebruikt worden.”

Abonnementen

Het aantal abonnementen dat mensen tegenwoordig hebben is enorm toegenomen. Je kan nu voor alles een abonnement nemen. Denk maar aan Netflix, je internet- of gsmabonnement, je fitnessabonnement, maar ook je bloemen-, groenten- en fruitabonnement. Elke maand gaat er dus een klein bedrag 'stil' van je rekening. Je merkt dit na een tijd zelfs vaak niet meer.

"Het is dus heel belangrijk dat je nagaat welke abonnementen je allemaal hebt", zegt Pironet. “Een jaarbegroting geeft je besef van waar je inkomen naartoe gaat. Zo kom je soms wel bij abonnementen waar je niet bij stil staat. Als je je kosten bijhoudt, ga je ook dit sneller zien. Ga dus elk jaar eens door je abonnementen, want ook zo kan je heel wat besparen.”