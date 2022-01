Ierse overheid zal drie jaar lang een basisinkomen voorzien voor artiesten die getroffen zijn door coronacrisis

Het nieuwe voorstel van Martins taskforce voorziet gedurende drie jaar een basisinkomen voor ongeveer 2.000 artiesten die getroffen zijn door de coronapandemie. Het voorstel belooft een basisuitkering van 10,50 euro per uur, maar over het totale inkomen werd nog geen besluit genomen. Het is ook nog niet duidelijk wie in aanmerking komt voor de uitkering en wie niet. Als er meer mensen voor de uitkering in aanmerking komen dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan zullen die zorgvuldig geselecteerd moeten worden.