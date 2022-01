Omikron zou honderdduizenden in isolatie kunnen duwen: kan onze samenleving dan nog blijven draaien?

Dreigt de toeleveringsketen van de bedrijven opnieuw verstoord te geraken, zoals we tijdens en na de eerste golf zagen gebeuren? Econoom Thierry Vanelslander (UAntwerpen) durft geen voorspellingen te maken, maar hij merkt op dat de logistiek in ons land in vorige coronagolven al bij al redelijk goed heeft standgehouden, "in tegenstelling tot in China bijvoorbeeld, waar zelfs havens werden stilgelegd". "In Vlaanderen zijn bij vorige golven ook mensen uitgevallen, maar heeft de logistiek zich al bij al kunnen aanpassen."