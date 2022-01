Inbreker uit Zelzate die café onder water zette en overal handtekening achterliet, krijgt 5 jaar cel

In 2020 was er in Zelzate een inbrakenplaag. De dief richtte telkens grote ravage aan, er was altijd enorm veel schade voor de slachtoffers. In één geval zette de inbreker zelfs een café onder water en liet hij de bierkraan leeglopen. De man liet ook telkens een naamtag na, een soort handtekening: "Ghost". Lange tijd bleef de dader ook echt een geest voor de politie. Tot die hem uiteindelijk via een DNA-staal op het spoor kwam. De man werd verdacht van 8 diefstallen.