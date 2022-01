Meer controles op inhaalverbod voor vrachtwagens, maar heeft dat zin? "Zinloze maatregel bij regenweer"

Febetra, de Belgische federatie van transporteurs, is geen voorstander van meer controles en trekt het nut van de maatregel zélf in twijfel. “De eerste reden is dat België het enige land in Europa is waar een dergelijke maatregel geldt en ten tweede is er nooit een studie geweest die het effect van het inhaalverbod op de verkeersveiligheid aantoont”, zei woordvoerder Isabel De Maegt vanmorgen op Radio 1.

Eenzelfde geluid is te horen bij het verkeersinstituut Vias. “Er zijn geen directe wetenschappelijke bewijzen te vinden dat het inhaalverbod bij neerslag op autosnelwegen enig effect heeft op de verkeersveiligheid”, argumenteert Stef Willems.

In 2020 gebeurden er op snelwegen 586 ongevallen waarbij (ook) vrachtwagens betrokken waren. Bij 12 procent werd er tijdens die ongelukken neerslag gemeld. Daarnaast gebeurden 1.684 ongevallen waarbij alleen personenwagens betrokken waren, en toen was er in 21 procent van de gevallen sprake van neerslag. Het gemiddelde voor alle ongevallen sinds 1991 is respectievelijk 11 en 17 procent.