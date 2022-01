Inwoners Destelbergen vrezen meer verkeerslawaai na snoeien van bermen, wegbeheerder stelt gerust

"Er komen inderdaad vragen binnen van bezorgde inwoners over de impact en de mogelijke geluidsoverlast van het verkeer", bevestigt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. In Destelbergen zijn er al een aantal snoeiwerken gebeurd en staan er nog andere op stapel aan de E17, de R4 en de N447. "Het is zo dat het inkorten van de planten er enkel voor zorgt dat de weg en het verkeer beter zichtbaar worden, er is geen impact voor het geluidsniveau", benadrukt Kiekens. "Mensen hoeven zich daar geen zorgen over te maken."