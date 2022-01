Jolien D'Hoore zoekt vrouwen die willen koersen

"Ook in 2022 gaan we voor meer Vlaamse meisjes en vrouwen in de koers. De uitbreiding van het Kopvrouwentraject is een bijkomende stap in de goeie richting", zegt Griet Langedock, voorzitter van de Vlaamse commissie vrouwenwielrennen. "Langs Vlaamse wegen kom je tegenwoordig veel koersminnende vrouwen tegen – dringend tijd om dat verborgen talent op te sporen en te ontwikkelen", voegt Langedock er nog aan toe.