Kapellen motiveert inwoners om dagelijks 10.000 stappen te zetten met "stappijlen"

Voor de inwoners van Kapellen zal het dit jaar gemakkelijker worden om te werken aan hun goede voornemens, want de stad start een campagne om meer te bewegen. "Het is bewezen dat bewegen goed is voor de gezondheid en daar willen we op inspelen", vertelt Koen Helsen, schepen van Sport (Open VLD). "We gaan op verschillende plaatsen pijlen plaatsen met het aantal stappen en minuten op vermeld."