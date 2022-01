Kerncentrales draaiden vorig jaar op volle toeren: stroomproductie historisch hoog, waarvan ruim de helft kernenergie 

Gascentrales, dat zijn centrales die elektriciteit produceren met gas als brandstof, zakten vorig jaar weg in de totale energiemix. Waar ze in 2020 nog goed waren voor bijna 35% van onze productie, was dat in 2021 nog maar 25%. Gascentrales worden maar opgestart als er geen nucleaire of hernieuwbare energie meer is, en daar was in 2021 geen tekort aan. Bovendien was gas in de tweede helft van 2021 al vreselijk duur geworden.