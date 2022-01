Koppel veroordeeld voor verspreiden naaktbeelden van buurman

Een koppel uit de regio Mechelen is veroordeeld omdat ze naaktfoto's van hun buurman hadden verspreid via Facebook. Ze stuurden de foto's ook naar de kinderen en stiefkinderen van het slachtoffer. De aanleiding zou een conflict zijn over de diefstal van een elektrische fiets. Het koppel bemachtigde de foto's van de buurman door digitaal in te breken in zijn cloud, dat is een plek online waar je bestanden zoals foto's kan opslaan. "Het gebeurde in een opwelling", zegt de advocaat van de vrouw aan Belga.

Het koppel kreeg voor de correctionele rechtbank 10 maanden cel met uitstel. Ze moeten hun buurman 1.100 euro schadevergoeding betalen en mogen geen contact meer met hem hebben. De procureur noemde de zaak een schoolvoorbeeld van wraakporno.