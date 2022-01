Gent had er helemaal anders kunnen uitzien: koppige inwoners redden bekende Rabot-torens van afbraak in 15e eeuw

Haemers onderzocht vergeten en eeuwenoude correspondentie in de archieven en deed een sensationele ontdekking. Hij vond een brief van de Habsburgse Keizer Maximilaan van Oostenrijk aan de Gentenaars. In de brief speelde het Rabot een centrale rol. "Het leger van Maximiliaan belegerde Gent in 1488 omdat de stad in opstand was. De Gentenaars hielden stand en konden de Habsburgers afhouden. Ze bouwden de torens als een triomfboog in het noorden van de stad op de plaats waar de vijand gelegerd was. Ze ontstond het Rabot, dat ook dienst deed als sluis."