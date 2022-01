KU Leuven verplicht FFP2-maskers bij mondelinge examens

Maar er komen nog extra maatregelen, zo zullen er stewards ingezet worden. “We gaan proberen de circulatie rondom de auditoria wat beter te begeleiden. We zullen daarom ook stewards voorzien die de studenten begeleiden om op een veilige manier de examenlokalen te betreden. We boden bovendien al onze studenten, ook zij die niet in Leuven gedomicilieerd zijn, al de kans in te schrijven voor een (versnelde) boosterprik in het Leuvense vaccinatiecentrum. Vaccinatie is immers een belangrijke bescherming”, zegt rector Luc Sels.