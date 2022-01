Open kunstkerk in Bossuit bij Avelgem is voorlopig dicht

De kerk in Bossuit is een open kerk waar enkel de muren, de toren en de klok nog overblijven. Ook het dak is er af, het is dus een open kerk. De kerk wordt veel gebruikt voor kunstprojecten en koppels nemen er vaak hun trouwfoto's. Volgens de burgemeester is de terrazzovloer dé trekpleister van de kunstkerk. "De kerk wordt nog druk bezocht. Wat heel speciaal is, is de vloer. Die toont een tekening van de oude kerk van Avelgem. Er zit een beeld in die vloer en dat is wel indrukwekkend."