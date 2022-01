Meetjesland organiseert groepsaankoop voor bloemenzaad in 10-tal gemeenten: "Je kan tot 5 kilogram bestellen"

Het Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) organiseerde eerder al kleine groepsaankopen voor bloemenzaden maar komt nu met een grote "samenkoop". Het coördineert de aankoop voor inwoners uit 14 gemeenten in de regio of net erbuiten. "Er is een enorme vraag naar. De voorbije jaren zagen we dat ons zaaigoed altijd snel op was. Daarom zien we het dit jaar groter", zegt Frederik Van Beveren van het RLM. Geïnteresseerden uit de Meetjeslandse gemeenten en ook Lochristi, Wachtebeke, Nazareth en Zulte kunnen erop intekenen.