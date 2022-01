Burgemeester van Gooik Michel Doomst hangt na 33 jaar zijn sjerp aan de haak: "De deur heeft hier altijd open gestaan"

Er zijn weinig burgemeesters die het zo lang volhouden als Michel Doomst. Maar liefst 33 jaar jaar lang was hij burgemeester van Gooik en het gemeentehuis was zowat zijn tweede thuis geworden. Doomst is naar eigen zeggen vergroeid met zijn job. Aandacht hebben voor grote én kleine problemen, is het geheim van zijn succes, aldus Doomst.