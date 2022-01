Minister Zuhal Demir ondertekent vergunning voor casino Middelkerke: "Werken starten maandag"

Het omgevingsdossier is een stevig document geworden. Het bevat 368 stukken en een toelichtende nota van 299 pagina’s. Het indienen van de omgevingsvergunning duurde iets langer dan gepland, omdat Middelkerke de beslissing nam om een extra parkeerverdieping te bouwen. Dat zorgde voor aangepast studiewerk en advies. Zowel de gemeente als de aannemer kijken met vertrouwen naar het bouwproces. Guy De Meyer: “Vanaf 10 januari richten we onze werf in. Eind januari beginnen we met de eerste belangrijke stap in het bouwproces: de installatie van de beschoeiing, waarin we onze bouwput stelselmatig gaan uitgraven.”