Mobiele teams op scholen in regio Aalst om er jonge kinderen te vaccineren: "Makkelijker voor ouders"

"Ouders die ervoor kiezen om hun kind te laten vaccineren krijgen zelf de keuze om dat op school te laten doen of in het vaccinatiecentrum in Erembodegem", zegt Maarten Van Vaerenbergh van de eerstelijnszone. "Ook in het centrum zetten we in op kindvriendelijkheid maar op school voelen kinderen zich sowieso erg vertrouwd. Daarom kiezen we dus ook voor mobiele teams."