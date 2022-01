Muurschilderingen op langeafstandswandeling in Vlaamse Ardennen moeten bezoekers lokken

De allereerste muurschildering die te bewonderen valt in Herzele is van de hand van Jan De Maesschalck. Hij maakt het werk op basis van een oude foto uit 1910 van een schooltje uit deelgemeente Steenhuize. “Ik heb de foto zelf gevonden toen ik het huis van groottante Stefanie opruimde, het was een lerares en kloosterzuster. Ze staat ook zelf op de foto.” De Maesschalck laat het beeld bewust vervagen in het kunstwerk dat hij er van maakte.