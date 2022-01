NAVO-topman Stoltenberg: "Alliantie aanvaardt geen eenzijdige Russische beperkingen "

Zoals verwacht hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van het westers bondgenootschap de eisen die Rusland eerder gesteld had, afgewezen. Volgens topman Jens Stoltenberg zijn de lidstaten het eens dat "Rusland niet eenzijdig beperkingen aan de NAVO mag opleggen waardoor sommige lidstaten niet verdedigd zouden kunnen worden". Moskou had beperkingen geëist aan de uitbreiding met onder meer Oekraïne of activiteiten van de NAVO in Oost- en Centraal-Europa.