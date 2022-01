Kersverse burgemeester verliest  meerderheid in Bever nadat gemeenteraadslid fractie verlaat: "Niet bedoeling dat Bever onbestuurbaar wordt”

Cattie zal dus voor elke goedkeuring steun moeten zoeken bij minstens één van de twee onafhankelijke raadsleden, maar de burgemeester maakt zich daarover geen zorgen. "We waren een beetje verrast door haar beslissing, we moeten daar eerlijk in zijn. Maar we hebben geen slaande ruzie. Ze heeft ons beloofd dat ze het programma waaraan ze heeft meegewerkt zal blijven respecteren, ook in haar stemgedrag. Het is niet de bedoeling dat Bever nu onbestuurbaar wordt", laat de burgemeester weten.