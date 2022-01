Noorse dienstplichtige militairen moeten ondergoed van hun voorgangers gebruiken

Dat is in veel landen zo, maar in Noorwegen is er een specifiek probleem gerezen in het leger: er is een tekort aan ondergoed en sokken voor de nieuwe dienstplichtige militairen die worden opgeroepen. De legertop in Oslo heeft daarom beslist dat wie afzwaait uit het leger niet enkel de wapens en het uniform moet inleveren, maar ook sokken, ondergoed en bh's voor vrouwelijke militairen.