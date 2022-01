Oekraïne bevriest tegoeden van ex-president Porosjenko wegens "verraad ten voordele van Rusland"

Concreet worden Porosjenko en de pro-Russische politicus Viktor Medvedtsjoek ervan beschuldigd dat ze via illegale aankopen van steenkool de pro-Russische separatisten in het oosten aan geld zouden hebben geholpen. In die afgescheurde regio's onder Russische controle liggen belangrijke steenkoolmijnen in het Donbas-bekken met bijhorende zware industrie. Economisch is die regio dus erg belangrijk, maar er wonen vooral etnische Russen.