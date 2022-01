Ondanks corona verkoopt Gooikse kinderkledingwinkel vlot communiekledij 

En ook als het feest wordt uitgesteld, is er geen probleem gaat Lieve verder. "We bepalen samen met de ouders de maat, en bekijken hoe groot ze zullen zijn binnen zes maanden of zelfs negen maanden. Op die manier passen we verschillende maten toe. De ouders die hier komen zijn overtuigd om hun kinderen dat moment te geven. Of het nu met ceremonie of zonder is. Met familie en vrienden of puur met het gezin, ze willen hun kind in de kijker zetten, en die bijzondere mijlpaal niet laten voorbij gaan. En daar hoort een outfit bij."

Die klanten hebben er vaak anderhalf uur voor over om naar de speciaalzaak in het Pajottenland af te zakken. Je hoort er meer over in het interview op Radio 2 Vlaams-Brabant hieronder.