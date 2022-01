Onuitputtelijke bron van menselijke hartspiercellen laat flinke daling dierproeven toe

Voor dat onderzoek gebruiken ze onder andere proefdieren.

"Dit heeft allerlei nadelen", zo zei De Vries. "Het gebruik van proefdieren is maatschappelijk beladen, de verzorging is kostbaar en de hartspiercellen van dieren gedragen zich in veel opzichten anders dan menselijke hartspiercellen."

Het liefst zouden de onderzoekers daarom gebruik maken van menselijke hartspiercellen, maar omdat deze cellen zich nauwelijks vermenigvuldigen in het lichaam, laat staan in een laboratorium, kunnen ze simpelweg niet genoeg hartspiercellen krijgen voor hun onderzoek.

Een video van het LUMC waarin de ontdekking wordt uitgelegd: