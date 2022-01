Oostendenaar ontwikkelt app om liefhebbers van lekker eten samen te brengen: Flinners

Flinners is een nieuwe app die liefhebbers van lekker eten samenbrengt. Met Flinners legt de ondernemer Sebastiaan Dorchain zijn focus op het idee ‘when flirting and dinner meet’. Wie graag kookt, heeft vaak te veel gekookt, die restjes kun je op de app plaatsen. Daarna kun je zelf gaan kijken wat anderen aanbieden en iets liken. Bij een 'match' worden de gerechten op leuke locaties, of zogenaamde 'flinner-points', uitgewisseld.