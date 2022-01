Mysterieuze manuscriptendief, die onder meer Margaret Atwoord oplichtte, eindelijk ontmaskerd?

Bernardini riskeert een celstraf van twee jaar. In afwachting van het uiteindelijke proces werd een borgsom van 300.000 dollar (ongeveer 265.000 euro) vastgelegd. De assistent-procureur had nochtans geprobeerd te vermijden dat er een borgsom zou komen omdat Bernardini "een enorm vluchtrisico" was. Zo zou hij bijvoorbeeld geen serieuze banden hebben met de VS. De rechter verwierp dat argument en liet weten dat Bernardini, in afwachting van het proces, zou kunnen vrijkomen met een enkelband.