Nieuw woonproject op be-MINE stoot op protest: "Precies een nieuwe getto"

De periode om bezwaar in te dienen is afgelopen. Er kwamen 11 bewaren binnen en een petitie van 24 inwoners uit de buurt. Hun zorg is vooral de veiligheid en rust van de omgeving. "Zoveel extra woningen betekent ook zoveel extra verkeer", begint buurtbewoner uit de Laan op Vurten Jean-Pierre Vanlook. "Ook belangrijk: wij mogen niks aan de buitenkant van onze huizen veranderen om de authenticiteit te bewaren, maar nu komt er op het einde van onze straat een nieuwbouw. Dat kan je toch niet geloven", zucht Vanlook.

Hij is ook niet overtuigd van de plannen van het Houtpark. "Als je ziet hoe dicht die huizen op elkaar worden gebouwd, dat wordt bijna een getto." Vanlook hoopt dat de stad de tijd neemt met de buurtbewoners in gesprek te gaan. "Als we niks horen dan zetten we verdere stappen, maar we hopen dat we eerst nog in gesprek kunnen gaan met de stad."