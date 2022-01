Politie Antwerpen onderschept auto met verboden blauwe zwaailichten: man wilde snel door verkeer rijden

In Antwerpen is een man betrapt die zijn autospiegels had uitgerust met blauwe zwaailichten. Zo leek het alsof hij een anonieme politie-auto had en kon hij vlotter door het verkeer rijden. De Antwerpse politie had de man al langer in het vizier en kon hem vandaag onderscheppen dankzij de ANPR-camera's met nummerplaatherkenning.

Het parket heeft de auto, een blauwe Audi, in beslag genomen. De betrapte man uit Merksem wordt verhoord en zal zich vermoedelijk voor de rechter moeten verantwoorden omdat hij zich voordeed als iemand met een prioritair voertuig terwijl dat niet zo is.