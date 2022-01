Premier Hun Sen van Cambodja is in Myanmar als eerste buitenlandse leider sinds de militaire staatsgreep

Hun Sen is premier van het kleine Cambodja, maar komt in naam van de ASEAN, het blok van tien landen in Zuidoost-Azië waar ook Myanmar lid van is. Hun Sen wil een dialoog op gang trekken tussen de junta in Myanmar en de democratische oppositie tegen dat regime, iets dat vorig jaar in april afgesproken was, maar waarin geen meter vooruitgang is geboekt. Integendeel, het geweld van het leger tegen het volksprotest en tegen de minderheden in de grensgebieden is enkel toegenomen. De oppositie in Myanmar is boos en zegt dat Hun Sen door zijn komst "legitimiteit verschaft aan de junta in het land". (Lees verder onder de foto).