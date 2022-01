President Kazachstan: "Orde is grotendeels hersteld" na dagen van protest tegen autoritair bewind

In het hele land zijn militaire checkpoints opgezet, zo'n 70 in totaal. En intussen blijven er ook buitenlandse troepen het land binnenkomen. In totaal worden er zo'n 2.500 buitenlandse militairen verwacht, vooral uit Rusland. President Tokajev had zijn militaire bondgenoten van de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie om hulp gevraagd. Dat is een militair bondgenootschap van ex-Sovjet-landen.