Recordaantal egels binnengebracht in dierenopvangcentrum Merelbeke vorig jaar

Uit de jaarcijfers van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Merelbeke blijkt dat er vorig jaar in totaal 6.507 dieren zijn verzorgd. Dat zijn 500 dieren minder dan in 2020, toen een absoluut recordjaar. Enkel bij de egels blijft de stijging zich wel doorzetten. Bij de andere dieren is er een lichte daling. "Maar het blijft heel veel, zeker als je weet dat we in 2010 nog maar 3.500 dieren uit de nood hielpen", duidt Nick De Meulemeester. "De reden waarom ze worden binnengebracht blijft variëren, maar eentje blijft jaarlijks zijn kop boven steken: de kat."