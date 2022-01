Maandag start renovatie van liften voetgangerstunnel in Antwerpen

"In 2019 en 2020 zijn er zoveel pannes geweest, dat we in 2020 hebben beslist om de liften buiten dienst te stellen", zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Het vinden van een aannemer voor de renovatie was niet makkelijk. "Het is industrieel erfgoed. Het is niet evident om dat te vernieuwen en weer goed te doen werken. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het nu goed gaat komen."