Acteur Sidney Poitier (94) overleden, eerste zwarte acteur die Oscar won voor beste mannelijke hoofdrol

Kort na de Tweede Wereldoorlog begint Poitiers acteercarrière op Broadway, voor hij zich vanaf de jaren 50 in de filmwereld stort. In 1950 heeft hij in "No way out" een eerste hoofdrol te pakken, als dokter die een racist moet behandelen.

In 1955 breekt hij door bij het grote publiek, met zijn rol als rebelse student in "The Blackboard Jungle". In 1958 wordt hij voor het eerst genomineerd voor een Oscar, voor zijn rol in "The defiant ones". In 1964 schrijft Poitier geschiedenis: hij wint als eerste zwarte acteur ooit de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol, in "Lilies of the Field", een humoristische film waarin een groep zusters gelooft dat Poitier naar hen toe is gestuurd door God om een nieuwe kapel te bouwen.