Schade aan Broeltorens in Kortrijk door bouw appartementencomplex

Daarom schakelt stad Kortrijk nu advocaten in en eisen ze een fikse schadevergoeding. "We willen een vergelijk vinden tussen de verzekering van de stad en de verzekering van de aannemer. Maar de schade aan de Broeltorens moet absoluut hersteld worden. Dat zijn de iconen van onze stad, dus we hebben de taak om deze in een zo goed mogelijke staat te onderhouden. Daarom is het herstel van die schade zo belangrijk", zegt schepen van Wonen en Bouwen, Wout Maddens (Team Burgemeester).

De broeltorens kunnen nog steeds bezocht worden. Later wordt er een nieuw fiets- en voetpad aangelegd, maar eerst moet de schade vergoed worden.