Sam De Bruyn keert tijdelijk terug naar avondblok op Stubru, Flo Windey krijgt eigen laatavondprogramma

Vanaf maandag 10 januari is Sam De Bruyn tijdelijk weer elke weekdag te horen op Stubru. Hij neemt na de kerstvakantie het avondspitsblok over van Eva De Roo, die in moederschapsrust is. De Bruyn krijgt als sidekick Pien Lefranc naast zich, die tijdens De Warmste Week mee DWW Radio presenteerde. Het laatavondblok op weekdagen is voor Flo Windey, die tegelijk haar videoreeks "faqda" blijft maken.