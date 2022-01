Kans op dementie verdubbelt tegen 2050 mogelijk in Limburg: "Preventief werken, want anders staan we voor grote uitdagingen"

"De cijfers zijn één ding, maar we moeten vooral bekijken of we dit kunnen vermijden." De studie van The Lancet geeft aan dat een deel van de oorzaak leeftijdsgebonden is, maar ook de levensstijl blijkt belangrijk. "Dementie is een aandoening die vaak al 20 jaar bezig is, dus het is nu aan de mensen van middelbare leeftijd om iets te doen aan hun levensstijl", klinkt het bij Steyaert. "Een goede standaard om te volgen is "wat goed is voor je hart, is ook goed voor je hersenen". Denk dan vooral aan niet roken, op je gewicht letten en veel bewegen."