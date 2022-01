Turnhout houdt één minuut stilte voor slachtoffers van gasexplosie

Precies om 22 minuten over 8 is er in Turnhout één minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de gasexplosie in de Boerenkrijglaan. Het is exact een week geleden dat op oudejaarsdag vier mensen om het leven kwamen bij een explosie die waarschijnlijk het gevolg is van een foute installatie van een gaskraan. Gert Bax van de Hulpverleningszone Taxandria in Turnhout was als één van de eersten ter plaatse en blikt terug op het drama.