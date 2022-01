Turnhoutse burgemeester Paul Van Miert reageert na zware gasontploffing: "We staan klaar voor alle betrokkenen"

De focus in de stad zal nu vooral komen te liggen op de nazorg, want heel wat mensen raakten betrokken bij het drama. "Het is in de eerste plaats een sociaal huisvestingsgebeuren. Die maatschappij heeft met de huurders nog veel af te spreken", zegt Van Miert. "Maar ook onze sociale diensten staan samen met slachtofferhulp altijd klaar om mensen te helpen bij wat ze nodig hebben. Dat kan heel breed zijn: medisch, psychisch of praktisch."