UHasselt verplicht FFP2-maskers bij mondelinge examens

Om de coronabesmettingen in te dijken, neemt de UHasselt extra maatregelen bij de examens die maandag starten: "Voor de mondelinge examens verplichten we een FFP2-masker, zowel voor de studenten als voor de docenten", zegt rector Bernard Vanheusden. "Voor de schriftelijke examens verplichten we een chirurgisch masker en raden we een FFP2-masker aan."