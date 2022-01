Vanaf nu bel je Card Stop op het nieuwe nummer 078/170.170 en betaal je geen extra belkosten meer

"Card Stop is een dienst om klanten te beschermen, daar mag je geen factuur voor gepresenteerd krijgen", klinkt het bij bevoegd minister Petra De Sutter (Groen).

"Onze nieuwe telecomwet hakt na jaren eindelijk een knoop door en maakt het mogelijk om voor de dienst zelf geen extra rekening voorgeschoteld te krijgen. Dat is nodig want als je enkele minuten aan de lijn hing, liep de telefoonrekening al aardig op. Card Stop bellen is niet hetzelfde als bijvoorbeeld tickets bestellen via de telefoon."

Het (alombekende) nummer moet dus wel wijken voor het nieuwe 078-nummer. De Sutter: "Zonder een nieuw nummer konden we er niet voor zorgen dat er geen extra kosten worden aangerekend voor de dienst van Card Stop. Daarom verandert het oude nummer in een nieuw 078-nummer. Vroeger kostte het 30 eurocent per minuut om je kaart bij diefstal of verlies onbruikbaar te laten maken. Vanaf vandaag betaal je alleen het tarief van een gewoon telefoongesprek als je Card Stop contacteert. Er worden dus geen extra kosten meer aangerekend om je kaart te laten blokkeren. Omdat de meeste klanten vandaag een mobiel abonnement hebben, komt het erop neer dat een oproep naar Card Stop ook binnen de belminuten van dit abonnement zal vallen en ze dus niets extra meer moeten betalen."