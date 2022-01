Gaat anesthesiste AZ Turnhout als eerste vrouwelijke astronaute naar de maan? 

Er is nog een Vlaamse vrouw in de running om astronaut te worden bij het European Space Agency. Barbara Versyck, anesthesiste in het AZ Turnhout, is bij de 1.500 laatste kandidaten. Dat is een hele prestatie want er waren maar liefst 22.000 inschrijvingen. "Ik ben op zoek naar een avontuur en er is geen groter avontuur dan dit", zegt Versyck.