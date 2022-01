Vogelgriep vastgesteld bij siervogelbedrijf in Bocholt

"Vogelgriep is zeer besmettelijk en dodelijk voor dieren. Het virus wordt gemakkelijk overgedragen door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de ophokplicht", zegt schepen van Landbouw Jan Verjans (Via).

"Die ophokplicht geldt al een tijdje in het hele land, maar met de uitbraak wil ik de inwoners er nog een keer op wijzen dat het noodzakelijk is om pluimvee binnen te houden. Een net spannen over hun ren kan ook, zolang ze niet in contact komen met wilde vogels. "