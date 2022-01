Zoon motorcrosser Walter Roelants reageert na zware val in Dakar Rally: "Emotioneel, maar we weten waar we aan toe zijn"

"Ik ben net bij mijn vader langsgeweest en hij is suf van alle medicatie die ze geven tegen de pijn. Maar hij is best positief, gezien de situatie. Hij zegt dat hij wel nog gevoel heeft in zijn lichaam en dat hij kan bewegen", vertelt Axel. "Het ziekenhuis hier staat alleen wel minder ver dan de ziekenhuizen in België. In samenspraak met de chirurgen van het ziekenhuis in Herentals is er daarom beslist om zondag naar huis te vliegen. Daar wordt zijn rug geopereerd. We moeten ons alvast geen zorgen maken over verlamming."