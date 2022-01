Oostende wil meer mensen betrappen die zwerfvuil op de grond gooien

De stad Oostende wil een nultolerantie voeren voor sluikstorten en zwerfvuil. Ze doet dit niet enkel via preventie, maar via stevige handhaving wil de stad een sterk signaal geven dat zwerfvuil achterlaten asociaal gedrag is dat niet thuishoort in de Stad aan Zee. Zij gaan van maandag tot en met zondag en zowel overdag als 's nachts op pad. En ze doen dat bewust in burgerkledij, zegt schepen Maxim Donck (N-VA): "Wij vinden nog altijd veel hondendrollen in onze pleinen of parken. We hebben echt mensen nodig in burgerkledij die dat meteen kunnen vaststellen. Wij hadden al 5 mensen in dienst daarvoor, maar dankzij deze samenwerking komen er nog eens 7 bij en zijn er nu dus 12 die intensief zullen controleren."