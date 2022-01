Antwerpse politie houdt 14-jarige op opgevoerde bromfiets tegen

Het wijkteam van Berchem merkte in de Statiestraat een bromfietser op die aan hoge snelheid door de straat reed. Gezien het gevaarlijke rijgedrag in deze zone 30 met veel fietsers en voetgangers, werd de bestuurder onderschept en gecontroleerd. Die bleek maar 14 jaar oud te zijn. Uiteraard beschikte hij niet over een rijbewijs.

De bromfiets bleek bovendien opgevoerd, in plaats van de toegestane 25 kilmometer per uur, haalde hij 51 kilometer per uur. De bromfiets werd in beslag genomen en de bestuurder zal zich moeten verantwoorden.