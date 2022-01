Bescheiden Bommelsstoet trekt door straten van Ronse

Nadat het plaatje aangebracht was, werden bloemen gelegd aan De Nar. Dat is een standbeeld aan het station van Ronse. Het uittredend koningskoppel Justine en Jens werd daarna aan het stadhuis opgenomen in de koninklijke orde. Evi en Jacky, het nieuwe koningskoppel, mochten er hun toespraak houden.

Vanavond (zaterdag) rijdt het koningskoppel en z'n gevolg met de koningswagen door de centrumstraten van Ronse om het Bommelslied te laten horen.

Als corona het toelaat zal er op 5 maart een verkiezingsavond zijn, en op 23 april een Feest der Bommels.