Blokweekend XL: ontspannen in anti-stressballenbad

"Het is een leuke, kleine ontspanning”, zegt Luka, een 19-jarige student Audiovisuele Kunsten. “Het is ook een leuke manier om elkaar te leren kennen. Ik had niet gedacht dat het zo zou ontspannen, maar het is goed om even uit de focus te zijn en gewoon eens kind te kunnen zijn. Vorig jaar zat ik nog in het middelbaar. Toen vond ik corona geen probleem, maar nu ik mijn richting echt leuk vind, vind ik het moeilijker. Voor 1 vak studeer ik wel al voor de herexamens, maar de rest zal wel meevallen.”

Het anti-stressballenbad is een initiatief van Brik, een dienst die Brusselse studenten ondersteunt. “Studenten hebben nood aan pauze of een ludiek tussendoortje”, zegt Laure Verspeeten van Brik. “Maar alles verloopt veilig, want ze moeten een mondmasker dragen en hun hand ontsmetten. Er liggen heel wat anti-stressballen in het ballenbad, maar ze mogen er ook eentje meenemen naar huis.”